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وزيرة الهجرة تشيد بجهود أعضاء مركز «ميدسي» لمشاركتهم في «إكسبو الإمارات»

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وزيرة الهجرة تشيد بجهود أعضاء مركز «ميدسي» لمشاركتهم في «إكسبو الإمارات» وزيرة الهجرة تشيد بجهود أعضاء مركز «ميدسي» لمشاركتهم في «إكسبو الإمارات»

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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأربعاء، بجهود طلاب الدارسين بالخارج، والذين يعملون على دعم توجهات الدولة المصرية تحت مظلة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، مثمنة مشاركة ممثلي المركز بالإمارات في معرض «إكسبو الإمارات».

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الحضارة المصرية تبعث على الفخر، ولذا جاءت زيارة أبنائنا الدارسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الجالية المصرية هناك، لاكتشاف قصة المصريين وإنجازاتهم السابقة والراهنة، بجانب التعرّف إلى حقبة جديدة من الفرص، والاحتفال برؤية تؤسس لمستقبل مزدهر للسياحة، والبنى التحتية، والتعليم، وغيرها من المجالات في مصرنا الحبيبة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة على إشراك المصريين بالخارج في مختلف الفعاليات التي تروج لمنجزات الدولة المصرية وتاريخها، والتعريف بما يحدث من نهضة حقيقية لتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود وزارة التجارة والصناعة في تنظيم الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، وما شهده الجناح من إقبال كبير وإشادات مختلفة، تعكس الإعداد والدقة في شكل التنظيم والمحتوى للمعرض.

من ناحيتها، أوضحت يمنى عنين، ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار في دولة الإمارات، أنها نظمت وزملاءها بالإمارات زيارة إلى إكسبو دبي 2020 بصحبة عدد من المصريين الدارسين بالإمارات من مختلف الجامعات، ومنهم جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة والجامعة الأمريكية بدبي وجامعة عجمان.

وأضافت عنين، أن هذه أول زيارة من نوعها في الإمارات تحت مظلة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج؛ حيث التقى الطلاب المصريين بالإمارات لأول مرة وقاموا بزيارة المعرض وخاصة الجناح المصري، وما يضمه من كنوز أبهرت الزائرين من مختلف دول العالم.

وثمنت «عنين» جهود فريق التنظيم: شريف خالد، أحمد شاهين، محمد حميد، علاء طاهر، والذي حرصوا على تنظيم الزيارة لنحو 25 طالبا، والمساهمة في التعريف بجهود مركز وزارة الهجرة للحوار، وكذلك الأنشطة المختلفة الذي ينظمها المركز حتى يتمكنوا من الانضمام والمشاركة فيهم، بجانب الرحلات التي تنظمها وزارة الهجرة للشباب لتعريفهم بمنجزات الدولة المصرية، وجهود القيادة السياسية في بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة.

المصرى اليوم

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