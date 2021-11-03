نقيب الفلاحين : المعاش التأميني للفلاحين خطوة نحو تكريم وتحسين معيشة الأولى بالرعاية

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رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام النقيب العام للفلاحين، بنية الحكومه تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاش تأميني للفلاحين، لافتا إلى أن اطلاق مبادرة معاشك بايدك لمنح المزارعين الأولي بالرعاية وأسرهم في حالة الوفاة خطوه كريمه تحسب للقيادة السياسية التي تسعى دوما لتكريم ورعاية وتحسين معيشة الأولى بالرعايه من الفلاحين ( كبار السن أو من يصيبوا بعجز كلي يمنعهم عن العمل واسرة الفلاح الذي يتوفي بعد التحاقه بالمبادرة) .

وأضاف أبوصدام، إن هذه المبادرة الكريمة هي مد لجسور المبادرة الكريمة «حياة كريمه» لكل الفئات التي تحتاج لرعاية من الدوله، وسوف تساهم هذه المبادرة في تكريم متقدمي العمر من كبار المنتجين الزراعيين الذين ظلوا لعقود خارج حسابات المسؤولين.

وأشار نقيب الفلاحين، أن اشتراكات المبادرة ستكون كدفعه أولي ثم اقساط حتي بلوغ سن المعاش ثم يقبضها المستحق بعد بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة العجز الكلي أو يقبضها أهله في حالة الوفاة دفعه واحده كمكافاة نهاية الخدمه التي يحصل عليها الموظفين.

وطالب أبوصدام الحكومة بدعم هذه المبادرة دعم نقدي يوزع على كبار السن من المزارعين بعد بلوغ سن المعاش، ويكون الدعم عن طريق وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي، وأن تشمل هذه المبادرة كل المزارعين بما فيهم من لا يملكون حيازات زراعية من العاملين بالقطاع الزراعي .