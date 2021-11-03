راندا البحيري عن شيكابالا: «كل الأطفال بتحبه»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدثت الفنانة راندا البحيري عن لاعب نادي الزمالك، شيكابالا، حيث ذكرت معلومات حول اللاعب مؤكدة على دعمها له.

وقالت خلال مقطع فيديو نشرته عبر «انستجرام»: «15 معلومة لازم تكون عارفهم عن محمود عبدالرازق شيكابالا، كان بيحب دراسته جدًا وأي مدرس في المدرسة، دايمًا كان بيعمل مشاكل كتير عشان بيقف على الفصل ماكنش بيحب يقعد دكه».

وتابعت: «كل الأطفال بتحبه طبعًا لأنه صانع ألعاب.. بيحلق شعره لأنه عمره ماهيستعمل مشط غير مشت رجله.. وبرنامجه المفضل 90 دقيقة».

واستكملت: «وفي النهاية لو عاصرت شيكا هتعرف أنه أهم وأكتر لاعب حريف في تاريخ مصر ومحبوب جدًا من كل الزملكاوية واحنا بنحبه لأنه حقيقي وبنحس أنه شبهنا وأنا بحبه وبشجعه».

فيما أختتمت كلماتها قائلة: «كل الدعم يا شيكا ومستنينك تلعب مباراة الزمالك والأهلي ولو حصل غير ده يبقي عليه العوض ومضطرين نصعد الموضوع للاتحاد الدولي، بنحبك يا أباتشي».

وكانت الفنانة نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لشيكابالا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وعلقت قائلة: «خلصنا ماتش إمبارح؟ طعن محمود عبدالرازق شيكابالا على عقوبته جلسته يوم 12 في الشهر ده باذن الله، شيكابالا لو متقبلش الطعن بتاعه وحسيت إن فيه عدل أخيرا بين الفرق وبعضها.. أنا هبطل أشجع أو أتفرج على كرة قدم تاني.. شكراً».

وأضافت: «تقدروا تعملوا سيرش على لينكات واقعة كهربا مع محمد فضل أثناء تسلمهم درع الدوري اللي محصلش فيها أي إجراء قانوني ولا حد عمل لكابتن فضل ولا لكهربا حاجة ساعتها علشان بيلعب في الأهلي.. مع الأخد في الاعتبار إن شيكابالا حتي معملش اللي عمله كهربا أصلاً، ولا تعدي على حد ولا ضايق حد، مع حبي وتقديري جدا لكهربا اللي فعلاً أنا بحبه بجد.. بس العدل يا ناس، أهلاوي قبل الزملكاوي لازم تدعم الحق وتنصف المظلوم».