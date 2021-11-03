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الفلسطيني ذا ريل مود يدخل عالم الهيب هوب بـ«تو مودز» ()

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الفلسطيني ذا ريل مود يدخل عالم الهيب هوب بـ«تو مودز» (فيديو) الفلسطيني ذا ريل مود يدخل عالم الهيب هوب بـ«تو مودز» ()

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طرح المطرب الفلسطيني الكندي محمود شحادة المعروف باسم ذا ريل مود، أغنية جديدة بعنوان «تو مودز»، وهي ثاني أغانيه بعد «مايند رايت»، والتي طرحها بعد سنوات من العمل وراء الكواليس في عالم الموسيقى، حيث تتميز أعماله بإلقاء الضوء على أهمية الصراعات النفسية التي نعيشها، فهو يرفض أن يتم تعريف أي شخص من خلال جانب واحد من شخصيته.

وقال ذا ريل مود، إن «تو مودز» تعكس نزاعه الداخلي حول إصدار الموسيقى، حيث تنتمي الأغنية إلى موسيقى الهيب هوب التقليدية وتخلو من الإيقاعات المزعجة والكلمات الفارغة.

ولفت أن الأغنية تقدم عملاً أصليًا يشبه نمط توباك وناز وإيمينيم في بداياته.

وأضاف «ذا ريل مود» على استمرار وجوده في الساحة الفنية، وأنه يخطط لتجارب تعاون موسيقية مع فنانين أمريكيين وكنديين ويسعى للوصول إلى رقم قياسي عالمي.

الجدير بالذكر أن «ذا ريل مود» محمود شحادة صانع محتوى فلسطيني كندي قرر أن يحول مساره المهني من ريادة الأعمال إلى صناعة الموسيقى والمحتوى الفني.

بدأت رحلة محمود الموسيقية أثناء دراسته الثانوية، عندما حوّل غرفة نومه إلى استوديو عام 2007 بعد أن ألهمته موسيقى توباك شاكور وإيمينيم وناز بشكل كبير.

بعد خمس سنوات، شكّلت موسيقى دريك وجاي كول وماك ميلر مصدر إلهام للأغاني التي أنتجها ذا ريل مود في تورونتو عام 2012.

شهد عام 2021 إطلاق محمود أغنيته الأولى «مايند رايت» بعد كثير من الترقب، ويمكن الاستماع للأغنية في جميع منصات الموسيقى على الإنترنت.

وتُعدّ أغنية مايند رايت بداية مسيرةٍ موسيقية حافلة بالأغاني المنفردة التي سنسمع بعضها خلال الأشهر القادمة.

المصرى اليوم

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