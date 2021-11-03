«رسمتي الضحكة في قلوبنا».. خالد النبوي يدعم سهير البابلي بعد أزمتها الصحية

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حرص الفنان خالد البنوي على دعم الفنانة الكبيرة سهير البابلي، بعد تعرضها لوعكة صحية تسببت في دخلوها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

ونشر «النبوي»، صورة للفنانة سهير البابلي عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وعلق عليها قائلاً :«عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر وتقومي بالسلامة.. اتعلمت منك كتير في أول فيلم.. رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر.. ربنا يشفيكي آمين».

وكانت كشفت ابنة الفنانة سهير البابلي، آخر تطورات حالة والدتها الصحية، وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»: «ماما كانت عملة عملية كبد زرعت فصين الكلام دا من 8 سنين، وهى بتاخد أدوية كتير من ساعتها».

وأضافت: «السنادي حصلت حاجات كتير من ضمنها عضلة القلب ومية على الرئة، وكان حصلها هبوط سكري فظيع، فروحنا واكتشفنا إن في مية على الرئة وجلطة بس عدت، وبعدها بيوم عضلت القلب وقفت، فدي كانت مشكلة».