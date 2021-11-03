أخبار عاجلة

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب -
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية" تكرّم "تنمية الأفلاج" لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي"

Print
"الموارد البشرية" تكرّم "تنمية الأفلاج" لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي" "الموارد البشرية" تكرّم "تنمية الأفلاج" لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي"
تضمّن دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية بمجال التسويق وإدارة المحتوى

كرّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض لجنة تنمية الأفلاج؛ لمشاركتها في برنامج "بارعة التواصل الرقمي" الذي تقيمه جمعية التنمية البشرية "همة".

ويستهدف المشروع الذي شاركت به لجنة الأفلاج جهات القطاع غير الربحي، ويقوم على تدريب احترافي متخصص على مهارات التسويق والتواصل الرقمي.

ويشمل البرنامج دورات تدريبية احترافية وتطبيقات عملية في مجال التسويق والتواصل الرقمي وإدارة المحتوى وبناء الصورة الذهنية، ويتبع هذه الدورات تطوع مهني للتدريب العملي مدة شهر لدى الجهات المشاركة في البرنامج.

وكانت لجنة الأفلاج قد شاركت في عدة برامج تقيمها الجهات التنموية والحكومية على صعيد الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمتطوعين، وقد قدّم رئيس اللجنة مرضي الحبشان شكره لجمعية همة وبنك الجزيرة على ما يقدمونه للقطاع غير الربحي من برامج تطويرية ومشاريع تنموية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أكثر من 8 ملايين ريال صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني

أكثر من 8 ملايين ريال صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني

جازان.. فِرق طبية تقهر الجبال والطرق الوعرة للوصول إلى المرضى بمنازلهم

جازان.. فِرق طبية تقهر الجبال والطرق الوعرة للوصول إلى المرضى بمنازلهم

"خالد بن سلمان" يبحث مع مبعوث أمريكا إلى اليمن مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية

"خالد بن سلمان" يبحث مع مبعوث أمريكا إلى اليمن مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية