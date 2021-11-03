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الأمم المتحدة تتهم كل أطراف النزاع الأثيوبي بارتكاب جرائم حرب محتملة

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الأمم المتحدة تتهم كل أطراف النزاع الأثيوبي بارتكاب جرائم حرب محتملة الأمم المتحدة تتهم كل أطراف النزاع الأثيوبي بارتكاب جرائم حرب محتملة
"باشليه" طالبت بضرورة محاسبة المسؤولين عنها

الأمم المتحدة تتهم كل أطراف النزاع الأثيوبي بارتكاب جرائم حرب محتملة

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه بالوحشية القصوى التي تطغى على النزاع في إقليم تيغراي، خلال عرضها، اليوم الأربعاء، نتائج تحقيق مشترك أجري مع الأثيوبيين، وخلص إلى احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف.

وقالت "باشليه" في جنيف: "إن خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب "باشليه" والمفوضية الأثيوبية لحقوق الإنسان التي أسّستها الأثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة.

وخلص التقرير إلى أن "هناك أسباباً معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكّل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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