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وزارة التعليم: حصر بيانات 4 ملايين طالب بالثانوية العامة والفنية للتطعيم بلقاح كورونا

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وزارة التعليم: حصر بيانات 4 ملايين طالب بالثانوية العامة والفنية للتطعيم بلقاح كورونا وزارة التعليم: حصر بيانات 4 ملايين طالب بالثانوية العامة والفنية للتطعيم بلقاح كورونا

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، الانتهاء من حصر بيانات طلاب المرحلة الثانوية (العامة والفنية) المستهدفين لتلقى لقاح كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 4 ملايين طالب وطالبة في المدارس الثانوية العامة والفنية بلقاح كورونا، مشيرةً إلى أنه تم ارسال قاعدة بيانات هؤلاء الطلاب لوزارة الصحة والسكان.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطعيم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بلقاح كورونا داخل مدارسهم، حيث سيتم ارسال فرق طبية من وزارة الصحة لتمر على المدارس الثانوية العامة والفنية لتتولى مسؤولية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة والفنية على رابط لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن لديها الإحصائية الكاملة لعدد طلاب الثانوية العامة والفنية المستهدفين في عملية التطعيم، وتم إبلاغ وزارة الصحة بها.

وفي سياق متصل أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من تطعيم مليون و280 ألف معلم بلقاح كورونا، قائلة إنه جار تطعيم باقي المعلمين والإداريين الذين لا تتعد نسبتهم 17% من إجمالي معلمي .

المصرى اليوم

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