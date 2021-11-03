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تقاوي مجانية لمزارعي ٣٠ صوبة من أهالي سانت كاترين

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تقاوي مجانية لمزارعي ٣٠ صوبة من أهالي سانت كاترين تقاوي مجانية لمزارعي ٣٠ صوبة من أهالي سانت كاترين

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تمتلك سانت كاترين، مساحات صغيرة من الأراضي الزراعية، لأن المدينة طبيعتها الجغرافية أنها جبلية وترتفع فوق مستوي سطح البحر باكثر من 1500 متر، إلا ان نوعية التربة مليئة بالمعادن الطبيعية وتصلح لزراعات مثل الرومان، التفاح، اللوز، عين الجمل، العنب، ووجود مزارع صغيرة داخل المنازل تضم الخضروات والفاكهة التي تكفي بالكاد احتياجات الأسرة الصغيرة. حيث قررت مديرة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، منح بعض المزارعين بمدينة سانت كاترين تقاوي مجانية لعدد 30 صوبة زراعية موجودة بالمدينة.

وسيقوم مجلس مدينة سانت كاترين بالاشتراك مع مديرية الزراعة بتوزيعها وأهمها الكانتالوب، الكوسة، الخيار والطماطم وأكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن مدينة سانت كاترين تضم ما يقرب من 470 نباتا طبيا وعطريا، بينها 19 نباتا لا تنمو في أي منطقة بالعالم سوي في سانت كاترين ولا توجد قاعدة بيانات لهذه النباتات لتعظيم الاستفادة منها وأوضح أنه قرر بالتعاون مع مجلس المدينة وأطباء الأعشاب بمدينة سانت كاترين تدشين قاعدة بيانات الاتصال لكل ما يتعلق بالنباتات العطرية والطبية وتحديد إمكانية تعظيم الاستفادة منها، وقرر شطا تشكيل لجنة دائمة الإرشاد الزراعي بالمدينة لتعريف المزارعين الممارسات الجيدة في الزراعة.

المصرى اليوم

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