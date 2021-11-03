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أمريكا تحذر رعاياها من السفر لأثيوبيا.. وتدعو الموجودين بها للمغادرة

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أمريكا تحذر رعاياها من السفر لأثيوبيا.. وتدعو الموجودين بها للمغادرة أمريكا تحذر رعاياها من السفر لأثيوبيا.. وتدعو الموجودين بها للمغادرة
لفتت إلى احتمال حدوث عمليات خطف وإرهاب

أمريكا تحذر رعاياها من السفر لأثيوبيا.. وتدعو الموجودين بها للمغادرة

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، رعاياها من السفر إلى أثيوبيا؛ بسبب الصراع المسلح والجريمة واحتمالات حدوث عمليات خطف وعمليات إرهابية في المناطق الحدودية للبلاد.

وذكرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، عبر "تويتر"، أن الوضع الأمني في أثيوبيا تدهور بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد بسبب الصراع المسلح والاضطرابات في مناطق أمهرة وعفر وتيغراي.

وقالت: "نشدد على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر في قرار السفر إلى أثيوبيا، بينما ندعو الموجودين هناك للاستعداد لمغادرة البلاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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