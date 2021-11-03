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بعد دخولها العناية المركزة ..شريهان تدعو لـ سهير البابلي : «ربي اذهب البأس عنها»

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بعد دخولها العناية المركزة ..شريهان تدعو لـ سهير البابلي : «ربي اذهب البأس عنها» بعد دخولها العناية المركزة ..شريهان تدعو لـ سهير البابلي : «ربي اذهب البأس عنها»

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حرصت الفنانة شريهان على الدعاء للفنانة الكبيرة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت على إثرها العناية المركزة.

ونشرت صورة لها عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مصحوبة بتعليق: «ربي أن سهير البابلي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء».

وكانت ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، كشفت تطورات حالة والدتها الصحية، وقالت ابنة سهير البابلي لبرنامج «et بالعربي» :«أن والدتها تعرضت لجلطة في الرئة أتتها على فترات، وهي متواجدة حاليًا في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء والأجهزة ولكنها تتحدث معهم بشكل طبيعي والأطباء يطمئنونهم عليها».

المصرى اليوم

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