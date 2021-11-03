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سلمى حايك : اكتئبت بسبب تنمر منتج فيلم «فريدة» وطلبه تصوير مشاهد خارجة

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سلمى حايك : اكتئبت بسبب تنمر منتج فيلم «فريدة» وطلبه تصوير مشاهد خارجة سلمى حايك : اكتئبت بسبب تنمر منتج فيلم «فريدة» وطلبه تصوير مشاهد خارجة

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رغم اتخاذ اجراءات قضائية وأحكاما بالحبس ضد المنتج الشهير هارفي وينشتاين، بسبب وقائع التحرش الجنسي بعدد من الممثلات، كشفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك وقائع جديدة تتعلق بعلاقتها بالمنتج السابق الذي سبق وأن اتهمته بالتحرش بها، ومضايقتها لما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت «حايك» أن «وينشتاين» كان يتصل بها ويهين مظهرها أثناء قيامها بدور «فريدا» في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار، والذي قدمته عن حياة الرسامة الشهيرة فريدة كاهلو.
وتابعت الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا ،عن كيفية قيام منتج الفيلم- 69 عامًا- بتخويفها أثناء تصويره عام 2002.

فيلم فريدة

ووصفت في مقابلة مع صحيفة الجارديان، مشاعرها وقتها وكيف أنها تركت «ترتجف» و«مكتئبة» بعد أن تعرضت للتوبيخ بسبب مظهرها في المكالمات الهاتفية من «وينشتاين»، وحين قال لها «لم أدفع أموالا لتظهرين بشكل سئ وقبيح في الفيلم».


وتابعت :«حاولت بطريقة ما بطبيع تنمره كوسيلة للتعامل مع الأمر، وشعرت أنني بخير، رغم أن ذلك أحبطني في البداية».
وخلال المقابلة، قالت «حايك» إنها تعتقد أن سبب عدم تعرضها للاعتداء من قبل «وينشتاين» كان لأنها لم تقل لا فقط، بل أيضا كانت لتمتعها بقوة يجب الاعتراف بها، وهي أنها يمكن أن تكون مخيفة في هدوءها .


كانت سلمى حايك في عام 2017، في مقال رأي قوي نُشر في صحيفة نيويورك تايمز، أنه بعد القفز عبر الأطواق التي لا تعد ولا تحصى لإكمال العمل في مشروع حلمها، سيرة فريدة كاهلو، أخبرها وينشتاين أنه لن ينشر الصورة ما لم يكن هناك كان مشهد مثلية عارية في العالم.

المصرى اليوم

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