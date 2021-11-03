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الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدات علي معلمة في القليوبية

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدات علي معلمة في القليوبية الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدات علي معلمة في القليوبية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيس بوك» لتعدى عدد من السيدات على مُعلمة بالقليوبية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«متضمناً قيام عدد من السيدات بالتعدى بالضرب على سيدة بالمنطقة محل سكنها بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية».

واضافت :«بالفحص تبين أنه بتاريخ 31/10/2021 حال تواجد (معلمة بإحدى المدارس»الكائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية) بالمنطقة محل سكنها، فوجئت بقيام 3 سيدات (زوجة شقيقها، وشقيقتيها) بإنتظارها أمام مسكنها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات بها لوجود خلافات عائلية بينهم محرر بشأنها عدد من المحاضر بين الطرفين، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بواقعة التعدى المشار إليها «.

وتابعت :«بسؤال المجنى عليها،أيدت ذلك وإتهمت المذكورين بالتعدى عليها وإحداث ما بها من إصابات ،عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط المتهمات، وبمواجهتهن أقروا بإرتكاب الواقعة لقيام المجنى عليها بالتعدى عليهم بالسب والشتم،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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