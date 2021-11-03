بسبب خلافات الجيرة .. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة العريش

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفى مشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة- بقسم شرطة ثالث العريش

قالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء :«فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم لقسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء بوجود مشاجرة بدائرة القسم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (5 أشخاص)، وطرف ثان (4 أشخاص) والسيارتين المستخدمتين من جانب أحد أطراف المشاجرة، وجميعهم مقيمين بحى المساعيد بدائرة القسم، وكلا الطرفين مصابين بجروح وكدمات بالجسم».

وأضافت :«بسؤال الطرفين إتهم كل طرف الأخر بالتعدى عليه محدثاً الإصابات المنوة عنها وذلك لخلافات سابقة بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».