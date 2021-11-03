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رياح وشبورة كثيفة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الخميس إلى الثلاثاء 9 نوفمبر

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رياح وشبورة كثيفة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الخميس إلى الثلاثاء 9 نوفمبر رياح وشبورة كثيفة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الخميس إلى الثلاثاء 9 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الخميس 4 نوفمبر إلى الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الجمعة تسود شبورة مائية كثيفة أحيانا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الخميس 4 نوفمبر إلى الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الخميس 4 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 312 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة غداً الخميس 4 نوفمبر إلى الثلاثاء 9 نوفمبر 2021.

May be an image of ‎text that says '‎Ministry Egyptian Aviation Authority 2021 الشمالية الثلاثاء الطقس الخميس 2021 نهارا القاهرة الكبرى البلاد الثلاثاء الاثنين نوفمبر الأحد معتدل سيناء السبت الجمعه الخميس 40نوفمبر المنطقة 34 الشمالية ومدن القناة تقريبا الكبري الوجه الصباح الباكر المؤدية ووسط رياح متقطعة. مائية كثيفة السريعة والقريبة المسطحات المانية المؤدية من الشمالية ومدن القناة سيناء وشمال .الصعيد اعتبارا مما يؤدى الى انخفاض الرؤية والي القاهرة الكبري الافقية علي الطرق البحري والسو خلال الفتر طوبة صغری)%) عظمی)%) 30-25 المنطقة 86-80 90-88 والوجا 25-20 الاثار الناجمة عن تحدیث التنبو يوميا يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد الشبورة الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتمنى السلامة للجميع‎'‎

المصرى اليوم

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