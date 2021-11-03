بعد فرض حالة الطوارئ في إثيوبيا : السفارة المصرية تطالب المصريين بالحيطة والحذر

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قالت سفارة مصر لدى إثيوبيا إنه بالإشارة إلى إصدار الحكومة الإثيوبية قرارا بفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أمس، تهيب السفارة المصرية بأعضاء الجالية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف التي تشهدها البلاد طبقا للبيانات الرسمية الصادرة، وضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات المحلية، وحصر تحركات الأفراد والأسر في أضيق الحدود، مصحوبا بالأوراق الثبوتية الشخصية في كافة التحركات، فضلا عن الابتعاد عن أماكن التجمعات أو التوجه إلى المناطق النائية.

وأضافت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك» وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الرقم التالي: +251944342108.

وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية لدى أديس أبابا هذه الفرصة لتعرب للجالية المصرية في إثيوبيا عن خالص الاحترام والتقدير.