بالتزكية.. فوز 12 مرشحا بانتخابات غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات

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أجريت صباح اليوم انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025، والتي أسفرت عن فوز 12 مرشحا لفئات المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية.

وتضمنت قائمة الفائزين كلا من فاضل مرزوق وحمدي الطباخ وحسام جبر وناجي سمير توما عن فئة المنشآت الكبيرة، ووليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبدالسلام ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة، وايهاب العسكري وبهية نظيم وسامر رياض واحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.

وانعقد الجمعية العمومية للغرفة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بعد اكتمال النصاب القانوني وهي أول غرفة تجري انتخاباتها بالاتحاد حيث اعلنت اللجنة القانونية برئاسة اللواء مؤمن مخيمر وبحضور الدكتور خالد عبدالعظيم مدير عام الاتحاد، عن فوز المرشحين السابقين بالتزكية.

من ناحيته قال الدكتور محمد عبدالسلام ان مجلس الإدارة الجديد يتبني خطة لزيادة عدد المصانع القادرة على التصدير بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المانحة.

وأضاف ان الصناعة المصرية لديها فرصة قوية في الاستفادة من المتغيرات الدولية التي تشهدها صناعة الملابس العالمية، بما يحقق النفع لمصانع الملابس المصرية.

وأشار ان كل المصانع العاملة في التصدير تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية بفعل الطلبات الكثيرة من المشتريين الدوليين بسبب تراجع تكلفة المنتج المصري مقارنة بمثيله من الدول المنافسة٬ متوقعا ان تحقق الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من العام زيادة ملحوظة.