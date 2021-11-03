محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الأولى لـ«اسطبل» الخيول في الأهرامات

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء الإسطبل الحضارى البديل عن الإسطبلات العشوائية، المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالاهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهرا غير حضارياً.

وأشار أن المشروع مقام على مساحه 18 الف متر، وتشمل المرحلة الأولى إقامة ٤ مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصان، ومجهزة على أكمل وجه روعي فيها كافه المعايير البيئية، وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت، ووحدات الطعام والشراب، ووحدات للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إقامه بوابات الإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية، على أن يكون هناك مدخل خاص بالإفراد مع سرعه الإنتهاء من الاعمال لما للمشروع من أهمية كبيرة.