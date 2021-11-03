إنقاذ مريض عمره 60 عاما بمستشفى بني سويف التخصصي بعملية في القلب

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أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بنى سويف التخصصى، عملية كبرى لتوصيل الشريان الفخدى الأيمن والأيسر بالشريان الأورطى وذلك تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفي.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، إن المريض مقيم في قرية بنى بخيت بمحافظة بنى سويف ويبلغ من العمر 60 عاما وقد حضر إلى المستشفي وهو يعانى من آلام مبرحة مع غرغرينا بأصابع القدم اليسرى وتم توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء جراحة الأوعية بالمستشفى وتبين أنه يعانى من قصور بالدورة الدموية للطرفين السفلين وعدم وجود نبض بكلا من الشريان الفخدى الأيمن والايسر.

وتم استكمال الاشعات والفحوصات اللازمة لاستكمال التشخيص النهائى طبقا للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات وتبين وجود انسداد كلى بالشريان الفخدى الأيسر.

وأضاف الدكتور محمود معوض استشارى ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى ورئيس الفريق الطبى القائم على الجراحة أن هذه العملية تعد من العمليات المتقدمة في جراحات الأوعية والتى تجرى لأول مرة بمستشفيات محافظة بنى سويف، حيث أنه تم إجراء الجراحة لمدة تقترب من خمسة ساعات، حيث تم عمل إمداد وتصليح للدورة الدموية للطرفين السفلين مع عمل توصيل شريان صناعى بين الشريان الاورطى للفخد الأيمن والأيسر بعد عمليه تصليح لتلك الشرايين مع عمل أشعة دوبلر للمريض داخل العملية للتأكد من وصول الدم للطرف السفلى ووجود نبض في شرايين بالساق الأيمن والأيسر.

تابع: تم نقل المريض بحالة جيدة إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى تحت إشراف الدكتور تامر عبدالعظيم استشارى ومدير وحدات الرعاية المركزة لاستكمال العلاج ولحين تحسن الحالة العامة للمريض وذلك طبقًا للبروتوكولات المعمول بها في مثل هذه