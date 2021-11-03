التضامن تبدأ غدًا ملتقى «مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية»

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بعنوان «مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية» تبدأ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، فعاليات ملتقى إعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان: «مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية - رؤية اجتماعية اقتصادية»، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي.

ويتناول الملتقى أليات الحوار المستمر والتنسيق الدوري مع منظمات المجتمع المدني ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظات بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية .