نائب يقترح إنشاء مجلس أمناء برئاسة «حواس» لإدارة المتحف المصرى الكبير

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طالب النائب عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب بإنشاء مجلس أمناء لإدارة المتحف المصرى الكبير، والإشراف عليه على غرار مكتبة الاسكندرية، على أن يكون هذا المتحف مستقلاً في كل مايتعلق بشؤونه من موارد مالية وموازنات.

واقترح «خضراوى» في اقتراح برغبة تقدم به للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن يترأس مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير، الدكتور زاهى حواس وزير الأثار الأسبق، لما يتمتع به من خبرات ومؤهلات وإمكانيات لاتتوافر إلا لديه في تاريخ الاثار المصرية، على أن يضم في عضويته كبار علماء الاثار وأساتذة الجامعات وغيرهم من القامات العلمية والكبيرة.

وأعرب النائب عن ثقته في أن وجود مجلس أمناء لادارة هذا المشروع القومى العملاق وغير المسبوق في تاريخ الاثار المصرية سوف يجعل هذا المتحف واحداً من أهم المعالم الاثرية والسياحية المصرية والعالمية والتى سيتوافد اليها سياح العالم من مختلف دول العالم حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم تبعية المتحف القومى الكبير لوزارة السياحة والاثار أو أي وزارة أخرى مقترحاً أن يكون مستقلاً استقلالاً تاماً عن جميع اجهزة الدولة التنفيذية مؤكداً ان استقلالية هذا المشروع سيضمن له تحقيق جميع اهدافه لصالح السياحة والاثار المصرية