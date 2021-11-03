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تعاون بين «مياه الجيزة» ومؤسسة «محبي خاتم المرسلين» للتنمية والأعمال الخيرية

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تعاون بين «مياه الجيزة» ومؤسسة «محبي خاتم المرسلين» للتنمية والأعمال الخيرية تعاون بين «مياه الجيزة» ومؤسسة «محبي خاتم المرسلين» للتنمية والأعمال الخيرية

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أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، تزامناً مع إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مياه الجيزة أن الشركة قامت بتوصيل مياه الشرب بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين للتنمية والأعمال الخيرية لعدد (٧٥) أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بقرى (غمازة الصغرى، الأقواز ،الحي، أرض البنك، عزبة السلام) التابعة لمركز الصف بالجيزة والذي يشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد (٢٠) قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار بدوي، أن الشركة تهدف إلى فتح قنوات إتصال جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الجيزة من خلال إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة، لافتاً إلى أن الشركة ترحب بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته

،ووصولاً بتحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة (رؤية ٢٠٣٠).

المصرى اليوم

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