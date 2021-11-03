ضبط عاطل بحوزته 13 سلاحًا ناريًا وأقراصًا مخدرة في دمياط

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، عاطلًا بدمياط بحوزته عدد من الأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة.

وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة قطاع الأمن العام بقيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ بدمياط، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

بتقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و9 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأقراص مخدرة ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأقراص المخدرة بقصد التعاطي.