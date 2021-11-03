إصابة سائق في تصادم دراجة نارية وسيارة مجهولة في شبين القناطر

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أصيب سائق في تصادم سيارة مجهولة به اثناء قيادته دراجة نارية في شبين القناطر وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار السيارة الهاربة وقائدها والإستعلام عن حالة المصاب

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «م ا م» 39 سنه سائق مصابا بجرح قطعى بالرأس وأخر قطعى بالجبهة وأشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بالساق اليسرى

وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات أنه أثناء قيادة المصاب دراجتة النارية اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة من مكان الحادث مأسفر عن اصابة قائد الدراجة وقام الأهالى بنقلة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق