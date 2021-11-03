عاصي الحلاني على مسرح النافورة.. ومروان خوري في الإسكندرية

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تستمر فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء الجمعة 5نوفمبر أربعة حفلات بالقاهرة والاسكندرية، وهي الحفلات التي تقام في توقيت يعد صعباً حيث تتزامن مع لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى النجم اللبناني عاصي الحلاني بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة مروة ناجي التي تشدو بباقة من الغنائيات الشهيرة وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقي فرات قدوري تضم كوكبة من من الحان التراث بالاضافة إلى عدد من مؤلفاته الخاصة

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

ويشهد مسرح الجمهورية في الثامنة مساء حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التي وضعها كبار الملحنين .

وبالتزامن تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني الكبير مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصلا للمطربان العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع .

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد في العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف ( العراق ) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان( سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان ( فلسطين)، الدكتور حبيب ظاهر العباس( العراق ). وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي( تونس ) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين(لبنان)، الدكتور عمر بشير ( تونس )، الدكتورة نهيل سلوم( سوريا ) الدكتور صابر عبدالستار ( مصر ). كما تختتم في الرابعة عصرا على المسرح الصعير منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقي والغناء .