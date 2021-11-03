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الكومي يفتح صفحة جديدة مع جماهير الإسماعيلي: «هنفك البلوك»

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الكومي يفتح صفحة جديدة مع جماهير الإسماعيلي: «هنفك البلوك» الكومي يفتح صفحة جديدة مع جماهير الإسماعيلي: «هنفك البلوك»

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أعلن مجلس ادارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي أنه بصدد فتح صفحة جديدة مع جماهير «الدراويش» وفك الحظر عن متابعي صفحة الإسماعيلي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.

وأصدر مجلس الإدارة بيانا يعلن فيه فتح صفحة جديدة مع جماهير الفريق خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قرر المجلس فك الحظر عن جماهير النادى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء نص البيان كالتالي:

صرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي بأنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان خاصة على منصات التواصل الاجتماع الخاصة بالنادي، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم على مجالس الإدارات السابقة.

وتابع البيان: «وطالب مجلس الإدارة من جماهير النادي العظيمة في كل مكان عدم التجاوز مرة أخرى تجاه أي فرد سواء من مجالس إدارات سابقة أو في عهد المجلس الجديد لإظهار الرقي الذي تشتهر به جماهير النادي الإسماعيلي في كل مكان».

المصرى اليوم

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