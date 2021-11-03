أخبار عاجلة

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي -
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي

Print
تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي
قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة

تونس.. اكتشاف نفق بمنزل يتردد عليه متطرف قرب سكن السفير الفرنسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت نفقاً بداخل منزل قريب من سكن السفير الفرنسي، يتردد عليه شخص معروف بالتطرف.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24" أنه "بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السّفير الفرنسي بتونس، تبين أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف".

وبيّنت أنها داهمت المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية لتكتشف وجود أشغال حفر نفق.

وأضافت أن قوات مكافحة الإرهاب تحقق في الحادثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أكثر من 8 ملايين ريال صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني

أكثر من 8 ملايين ريال صفقات مزاد نادي الصقور السعودي الثاني

جازان.. فِرق طبية تقهر الجبال والطرق الوعرة للوصول إلى المرضى بمنازلهم

جازان.. فِرق طبية تقهر الجبال والطرق الوعرة للوصول إلى المرضى بمنازلهم

"خالد بن سلمان" يبحث مع مبعوث أمريكا إلى اليمن مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية

"خالد بن سلمان" يبحث مع مبعوث أمريكا إلى اليمن مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية