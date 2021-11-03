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أمطار خفيفة في شمال سيناء
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً
أستاذة مناهج: منهج الصف الرابع الابتدائي ليس في مصلحة الطالب أو أسرته
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً
وكيل كارتيرون يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب السد القطري
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:51 صباحاً
شادي شامل: قدمت دور يهودي في مسلسل «فارس بلا جواد» والمشاهد تم خذفها
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الأحد 14 نوفمبر 2021 06:35 صباحاً
بعد نجاحهم في حل أزمة التكليف.. تكريم نواب التنسيقية بالمؤتمر السنوى للصيادلة في الإسكندرية
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الأحد 14 نوفمبر 2021 04:39 صباحاً
العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه
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الأحد 14 نوفمبر 2021 04:07 صباحاً
سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»
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الأحد 14 نوفمبر 2021 04:07 صباحاً
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»
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الأحد 14 نوفمبر 2021 04:07 صباحاً
وكيل كارتيرون يكشف حقيقة رحيله لتدريب السد القطري
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الأحد 14 نوفمبر 2021 03:51 صباحاً
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الأحد 14 نوفمبر 2021 03:51 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
التلفزيون الإيراني ينشر فيديو يقال إنه يوثق هجوم زوارق للحرس الثوري على قوات أمريكية في بحر عمان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 نوفمبر 2021 02:02 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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