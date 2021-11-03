يمنع عنها الزيارات.. جيش ميانمار يرفض مقابلة مبعوث «آسيان» لزعيمة البلاد المحتجزة

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أعلن الجيش ميانمار، والذي يتولى زمام الحكم في البلاد، اليوم رفض زيارة مبعوث من منظمة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» لزعيمة البلاد السابقة المحتجزة أونج سان سو تشي، في مقاومة لضغوط دولية متزايدة للامتثال لخطة سلام إقليمية جرى الاتفاق عليها في أبريل.

وقال سو وين، وهو الرجل الثاني في قيادة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة وأطاح بحكومة سو تشي المنتخبة، إن السماح بزيارة أي أجنبي لشخص متهم بجرائم أمر يتنافى مع القوانين المحلية، وفقا لوسائل إعلام رسمية، معربا عن اعتقاده أنه لا يوجد بلد يسمح لأحد بتجاوز القانون بهذا الشكل.

- صورة أرشيفية

وتشهد ميانمار احتجاجات وإضرابات وموجة عنف منذ الانقلاب العسكري، حيث يواجه المجلس العسكري صعوبات لحكم البلاد ومقاومة مسلحة من جماعات ومتمردين من أقليات عرقية متحالفين مع حكومة ظل.

- صورة أرشيفية

في حين قوات الأمن أكثر من 1200 مدني وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة نقلا عن جماعة مراقبة محلية.

وجرى بث تصريحات سو وين خلال اجتماع عبر الإنترنت لآسيان أمس الثلاثاء، والتي جاءت في أعقاب قمة عبر الانترنت في الأسبوع الماضي لقادة آسيان لم تحضرها ميانمار احتجاجا على استبعاد قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج لعدم التزامه باتفاق السلام.

نظم المئات من أنصار الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، مظاهرات احتجاجية أمام سفارة ميانمار، بعد أن استولى الجيش على السلطة من حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا واعتقل زعيمتها أونغ سان سو كي في بانكوك بتايلاند. - صورة أرشيفية

ووصفت ميانمار ذلك بأنه انتهاك لميثاق آسيان الذي يقضي بالتوافق وعدم التدخل، ورفضت إرسال ممثل أقل مكانة.

يذكر أن الدبلوماسي الأمريكي السابق مفاوض الرهائن بيل ريتشاردسون، وصل إلى ميانمار في مهمة وصفت بأنها «مهمة إنسانية خاصة»، مع دخول البلاد تسعة أشهر تحت مظلة المجلس العسكري، الذي اعتقل صحفيا أمريكيا مؤخرا .

ونقلت قناة آسيا الإخبارية عن مركز ريتشاردسون قوله «إن السفير السابق للأمم المتحدة ريتشاردسون سيناقش التسليم الإنساني للقاحات كورونا والإمدادات الطبية واحتياجات الصحة العامة الأخرى».

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في ميانمار، أن ريتشاردسون كان من المقرر أن يلتقي بزعيم المجلس العسكري وغيره من كبار المسئولين.