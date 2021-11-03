تقرير أممي يرصد نتائج الحرب في «تيجراي»: تحقيقات إثيوبيا لا تتوافق مع المعايير الدولية وغير كافية

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أعلنت الأمم المتحدة أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وذلك وفقا لتحقيق مشترك قامت به كل من المنظمة الدولية والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان نشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وصدر التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية التي عينتها الحكومة الإثيوبية، بعد يوم من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ.

ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام والذي تخوض فيه قوات تيجراي قتالا ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين المتمثلين في قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة، حسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء نشرته اليوم.

وأفاد التقرير أن جميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.

الحرب فى إقليم تيجراى - صورة أرشيفية

وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية دولية للعدالة قائلا: «إن التحقيقات التي أجرتها إثيوبيا لم تكن كافية ولم تتوافق دائما مع المعايير الدولية ولم تتسم على الدوام بالشفافية».

واستند التقرير إلى 269 مقابلة مع أفراد.

وتحتوي العديد من الروايات على تفاصيل دقيقة لعمليات اغتصاب وتشوية قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.

الحرب فى إقليم تيجراى - صورة أرشيفية

وذكر التقرير أن إريتريا رفضت التعاون مع المحققين لكنها نفت في السابق ارتكاب قواتها لأي عمليات اغتصاب رغم التوثيق المفصل من قبل عدة جهات منها رويترز.

وقالت إثيوبيا إن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والقتل. ونفت منطقة أمهرة ارتكاب أي انتهاكات.

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

ونفى المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي جيتاشيو رضا، أن تكون قوات الجبهة ارتكبت انتهاكات لكنه قال إن بعض الجماعات «الأهلية» في تيجراي ربما ارتكبت انتهاكات.

وذكر التقرير الذي جاء في 100 صفحة أن الجنود الإريتريين قتلوا نحو 100 من المدنيين في مدينة أكسوم وأنهم أخرجوا نحو 70 رجلا من منازلهم عنوة وأعدموهم في ثلاث قرى في جنوب تيجراي. وقال التقرير أيضا إن قوات تيجراي قتلت نحو 200 مدني من أمهرة في بلدة ماي كادرا وهي جريمة أعقبتها عمليات قتل انتقامية للمنتمين لتيجراي على يد قوات أمهرة.

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

ونبه التقرير إلى أن ما تضمنته محتوياته لا يمثل قائمة شاملة بالحوادث التي ارتكبت.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا والإعلان الأخير لحالة الطوارئ، مشيرا إلى أن استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك.

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها التقرير يمكن أن تشكل ركيزة لاتخاذ إجراء قانوني، في حين أن إثيوبيا وإريتريا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لذا فإن المحكمة ليس لها اختصاص.

في حين كرر السيد أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية غير المقيد لتقديم المساعدة العاجلة المنقذة للحياة، وفقا لتقرير نشره موقع الأمم المتحدة، كما جدد دعوته لإجراء «حوار وطني شامل لحل هذه الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد».

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

وفيما يتعلق بالوضع في إثيوبيا، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمين العام أوضح شواغله إزاء القتال الذي يحدث في إثيوبيا سواء في تيجراي أو في أي مكان آخر.

وقال حق: «كما تعلمون نحن على اتصال مع المسؤولين في إثيوبيا، وتحدث الأمين العام بنفسه مرارا وتكرارا مع رئيس الوزراء آبي أحمد ليرى ما يمكن فعله لوقف العنف، وأيضا بالطبع للسماح بالعودة الكاملة للمساعدات الإنسانية إلى الأماكن التي تحتاجها، بما في ذلك أماكن مثل ميكيلي وأفار».

وأوضح حق أنه يشير إلى المحادثة التي أجراها الأمين العام مع رئيس الوزراء الإثيوبي قبل أسبوع، مضيفا: «ولكن كنا أيضا على اتصال على مستويات مختلفة بالسلطات في الحكومة الإثيوبية للتعبير عن مخاوفنا».

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

أدى استمرار القتال والأعمال العدائية في مدينتي ديسي وكومبولتشا وما حولهما في منطقة أمهرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى نزوح واسع النطاق وزيادة في الاحتياجات الإنسانية، حيث تستضيف المدينتان عددا كبيرا من النازحين من المناطق المجاورة، وتتوفر الإمدادات الإنسانية، لكن انعدام الأمن أعاق عملية إيصال المساعدات العاجلة، وفقا للوكالات الأممية.

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

واندلع القتال في شمال إثيوبيا قبل نحو عام، وأفادت الأمم المتحدة بأن الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا آخذ في التدهور بسرعة، الأمر الذي يلقي بتداعيات خطيرة على المدنيين.

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

وأدى نقص الإمدادات الأساسية، وخاصة النقد والوقود، إلى تعطيل عمليات الإغاثة بشدة في تيجراي، حيث يواجه على الأقل 400 ألف شخص ظروفا شبيهة بالمجاعة، وفقا للأمم المتحدة .