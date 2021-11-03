دفاع يوسف بطرس غالى يطلب البراءة من تهمة «الإضرار بالمال العام»

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نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

أثبتت المحكمة حضور رئيس مصلحة الجمارك السابق والذى قال أن قيمة السيارة يحدد وقت وصولها إلى البلاد ولايوجد تقدير عند الغعارة أو الانتهاء منها بينما تمسك عضو الرقابة الادارية باقواله المسبقه

كما أثبتت المحكمة حضور الدكتور سمير الحناوى دفاع يوسف بطرس غالى الذي التمس البراءة تأسيسا على انتفاء ركن الضرر في الواقعة المسندة لموكله

كانت المحكمة قررت الجلسة الماضية إعادة فتح باب المرافعة، وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.