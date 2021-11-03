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مصرع طالب صدمته سيارة طريق شبرا - بنها الحر

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مصرع طالب صدمته سيارة طريق شبرا - بنها الحر مصرع طالب صدمته سيارة طريق شبرا - بنها الحر

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لقى طالب مصرعه صدمته سيارة ملاكى به على طريق شبرا- بنها الحر بنطاق قسم شرطة قها ما أسفر عن إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل جثة المتوفي لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة قها بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بطريق شبرا- بنها الحر دائرة القسم وتم اخطار اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية.

انتقلت قوات الأمن وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير«أ م ج» 56 سنة، مهندس كهرباء، مقيم التجمع الأول بالقاهرة، بسيارته الملاكى بالطريق المشا فوجئ بالمدعو «م أ أ» 24 سنة طالب فلم يتمكن من مفاداته واصطدم به فأحدث إصابته التي أودت بحياته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

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