كرستين ستيوارت تريند جوجل بسبب الأميرة ديانا.. ما القصة؟

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدرت بطلة الفيلم الشهير «توايلايت» كرستين ستيوارت، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن الأميرة ديانا.

أطلقت «ستيوارت» تصريحات تبدو غريبة خلال حوارها مع صحيفة «الجارديان» منذ عدة أيام، عن دور الأميرة ديانا الذي جسدته في فيلم «سبينسر» الذي يتناول سيرتها الذاتية، إذ أشارت إلى أنها تؤمن بـ «الطاقة العالقة»، موضحة أنها استقبلت الأميرة ديانا من خلال الفيلم.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت النجمة الأمريكية: «لا أعرف إن كنت أؤمن بأي شيء، أنا لا أؤمن بالأشباح، لكني أؤمن بالطاقة الباقية، لقد استقبلتها، سواء كان هذا مجرد فكرة في ذهني أو أنه يتعلق بالأشياء المادية التي تركتها ورحلت».

وأشارت إلى أنها تعلم أن الحديث عن مثل هذه الأشياء يبدو غريبًا، ولكن لم يمر يومًا دون أن تتسائل عما إذا كانت الأميرة الراحلة تستطيع رؤيتها.

وذلك لأن قيامها بالدور كان تجسيدًا لها بالكامل، حيث يركز فيلم «سبينسر» على مطلع فترة التسعينات حين كانت ديانا في ذروة شهرتها وتوشك على الانفصال عن زوجها تشارلز«.

يركز الفيلم على اللحظات التي أدركت فيها ديانا أنها بحاجة إلى الانحراف عن المسار الذي يجعلها تصبح ملكة في يومًا ما.

واكدت كرستين ستيوارت أنها شعرت بالرعب خلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، لارتداء نسخة طبق الأصل من فستان الزفاف الملكي الخاص بأميرة ويلز في الفيلم.

شرحت كريستين ستيوارت كيف يتم عرض الفيلم على مدار ثلاثة أيام مع تضمين مشهد فستان الزفاف في مونتاج يمنح الجمهور «طعمًا لنطاق حياتها».