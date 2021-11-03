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قال محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن المحافظة لا توفر جهدا لتدريب العنصر البشري وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية قدراته في جميع مجالات العمل، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تدريب أكبر قدر ممكن من الشباب والفتيات على الحرف والصناعات التي تضمن لهم فرص عمل جيدة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية في بناء وتنمية الوطن وانطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهاراته وصقل مواهبه، مما يتيح له فرص عمل أفضل يوفر له حياة كريمة ويجعل منه عنصرا إيجابيا مفيد لنفسه ولمجتمعه.

وأوضح أن مديرية القوى العاملة بالاسكندرية برئاسة المستشار ياسر سعيد، تعمل على توفير التدريب المناسب في العديد من القطاعات والحرف التي تعمل على فتح مجالات للعمل أمام المتدربين، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة قامت خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021، بتدريب 313 متدرب ومتدربة على بعض الحرف التي يمكنها أن تتيح أمام هؤلاء الشباب فرص عمل جديدة.

وقال ياسر سعيد، أنه خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2021، تم تنظيم دورات بمراكز التدريب التابعة للمديرية في 6 مجالات مختلفة وهي ( دورة تبريد وتكييف- تفصيل وخياطة- صيانة محمول- صيانة حاسب -ميكانيكا السيارات- صيانة الاجهزة المنزلية)، مضيفا بانه تم تدريب 46 متدرب في دورة التبريد والتكيف، و118 متدربة و10 متدرب في دورة تفصيل وخياطة، و24 متدرب و3 متدربات في دورة صيانة محمول، و14 متدرب و8 متدربات في صيانة أجهزة حاسب، كما تم تدريب 12 متدرب في دورة ميكانيكا السيارات و27 متدرب ومتدربة في دورة صيانة الاجهزة المنزلية، كما أوضح مدير مديرية القوى العاملة ان قامت بتنظيم 5 دورات استفاد منها 50 متدرب وتم إقامتها في العربات المتنقلة الخاصة بالتدريب .

لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب .. تدريب 313 متدرباً على المجالات الحرفية بالإسكندرية (صور)

لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب .. تدريب 313 متدرباً على المجالات الحرفية بالإسكندرية (صور)

لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب .. تدريب 313 متدرباً على المجالات الحرفية بالإسكندرية (صور)

لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب .. تدريب 313 متدرباً على المجالات الحرفية بالإسكندرية (صور)