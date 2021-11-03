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على ارتفاع 550 مترا.. برازيليان يعلنان زواجهما في البالون الطائر بالأقصر

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على ارتفاع 550 مترا.. برازيليان يعلنان زواجهما في البالون الطائر بالأقصر على ارتفاع 550 مترا.. برازيليان يعلنان زواجهما في البالون الطائر بالأقصر

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برازيليان يعلنان زواجهما فى البالون الطائر

من أقصى ارتفاع ومن بعد 550 متر ، فوق سطح الارض فى سماء الأقصر ، وفى رحلة بالبالون الطائر ، استغرقت 45 دقيقة، قدم اليوم سائح برازيلى خاتم الزواج لمحبوبته البرازيلية معلنا زواجه منها امام الحضور ، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من أقصى نقطة ارتفاع، فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات ..

برازيليان يعلنان زواجهما فى البالون الطائر

والسائح البرازيلى حضر إلى محافظة الأقصر، مع حبيبته لزيارة المناطق الأثرية بالاقصر ، والاستمتاع بمعابد الكرنك والاقصر، وتمثالى ممنون، الدير البحرى والرامسبوم، ومعبد مدبنة هابو، وغيرها من المزارات ، معلنا زواجه منها في مفاجاة لها، وسط الاصدقاء داخل البالون الطائر بطريقة رومانسية، وذلك وسط أنظار السائحين وقائد البالون ..

برازيليان يعلنان زواجهما فى البالون الطائر

وعبر المتواجدون من السياح عن سعادتهم بتكليل حبهما بالزواج في أعظم منطقة للحضارة الإنسانية، بالبر الغربب الحاضنة لأكبر حضارة إنسانية فى العالم ولتكون الحضارة الفرعونية شاهدة علي زواجهما ..

برازيليان يعلنان زواجهما فى البالون الطائر

وفاجأ الزوج البرازيلى محبوبته البرازيلية بهذه الطريقة لتكون الحضارة الفرعونية شاهدة على هذا الارتباط، ويكونا حديث السياح، ومسؤولى شركة السياحة المنظمة لرحلتهما، وكذلك للقيمة التاريخية للاقصر ، التى عاش فيها ملوك وملكات وأمراء ونبلاء الفراعنة، حتى تبقي ذكرى خالدة لا تنسي ..

برازيليان يعلنان زواجهما فى البالون الطائر

واعتبر العاملون في القطاع السياحى بالاقصر ان مثل هذه اللقطات أكبر دعاية وتسويق للسباحة الثقافية والمزارات الاثرية، حيث يتم تسويق هذه اللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مما تزيد من التدفقات السياحية الوافدة من مختلف الجنسيات والأسواق العالمية .

المصرى اليوم

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