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«المصري الديمقراطي»: قانون المالية الموحد يتماشى مع التحول للنظم المميكنة

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«المصري الديمقراطي»: قانون المالية الموحد يتماشى مع التحول للنظم المميكنة «المصري الديمقراطي»: قانون المالية الموحد يتماشى مع التحول للنظم المميكنة

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قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان قانون الماليه الموحد يتماشى مع الاتجاهات المالية الحديثة وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما أنه يشرع لنظام المدفوعات الحديث من خلال الدفع الالكتروني بدلا من الدفع النقدي الذي كان سائدا في القوانين السابقة، كما أن المشروع لم يتخل عن الدفع النقدي. وبتعديلاته على قانون ٥٣ لسنة ٧٣ الخاص بالموازنة والقانون ١٢٧لسنة ٨١ الخاص بالمحاسبة الحكومية، يأتي هذاالمشروع للدمج ليتماشى مع التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

المصرى اليوم

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