أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القبض على تشكيل عصابي وراء ارتكارب 8 وقائع سرقات سيارات في البحيرة

Print
القبض على تشكيل عصابي وراء ارتكارب 8 وقائع سرقات سيارات في البحيرة القبض على تشكيل عصابي وراء ارتكارب 8 وقائع سرقات سيارات في البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة، مكون من 8 متهمين بينهم ميكانيكي وسائقين، تخصص في سرقات السيارات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، قيام سائقين وميكانيكي، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بأسلوب المغافلة، متخذين من دائرة مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث بأمن البحيرة، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وفردين محلي وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرتي مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود.

وأضافوا بتصرفهم في المسروقات ببيعها لـ5 من عملائهم، لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم سيئي النية وتم ضبطهم والمسروقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

«ميتافيرس» عالم الماورائيات .. من رواية إنجليزية لتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان