القبض على تشكيل عصابي وراء ارتكارب 8 وقائع سرقات سيارات في البحيرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة، مكون من 8 متهمين بينهم ميكانيكي وسائقين، تخصص في سرقات السيارات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، قيام سائقين وميكانيكي، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بأسلوب المغافلة، متخذين من دائرة مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث بأمن البحيرة، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وفردين محلي وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرتي مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود.

وأضافوا بتصرفهم في المسروقات ببيعها لـ5 من عملائهم، لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم سيئي النية وتم ضبطهم والمسروقات.