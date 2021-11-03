مواصلة حملة الحصاد الصيفي لمكافحة القوارض والحشرات بالعريش

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة الحصاد الصيفى لمكافحة القوارض والحشرات ناقلات الأمراض بالعريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وادارة المتوطنة بمديرية الصحة، وإشراف ورئاسة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وأكد رئيس الوحدة أنه ضمن فعاليات حملة الحصاد الصيفى تم تغطية منطقة سد الوادى وجزء من حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.. كما تم تغطية محطات الصرف الصحى في حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، وأيضا تم تغطية سنترال العريش الرئيسى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض وبعض الحشرات الأخرى.

وأشار إلى أن كل ذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق: المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين السيد السنوسى، السيد عبدالغفور، محمد شحاتة، سعيد متولى، أحمد على، ونافذ عبده مسلم.

ومما يذكر أن حملة الحصاد الصيفى تنظمها مديرية الصحة في شمال سيناء لمكافحة القوارض والحشرات ناقلات الأمراض بمدينة العريش منذ يوم 10 أكتوبر الجارى وتستمر حتى يوم 14 نوفمبر المقبل.. حيث تستهدف جميع أحياء ومناطق العريش بعمليات الترصد الحشرى لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وتطهير الأحياء والمناطق بها.