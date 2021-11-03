مقترح برلماني جديد بتوفير جبانات عامة للمسنين عقب الوفاة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة مايسة عطوه، عضو مجلس النواب، مقترح بشأن قانون حماية المسنين، خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي، حيث يتضمن إضافة مادة مع عدم الاخلال بالقانون رقم 5 لسنة 1966 وتعديلاته في شأن الجبانات

وأكدت عطوة، على ضرورة التزام الاسكان بالتعاون مع التضامن، بتوفير جبانات عامة للمسن المعوز، في حالة ما ذا لم يكن له مكان يدفن به، مشيرة إلى أن هذه الجبانات تضم تحت رعاية وإدارة الصندوق (صندوق رعاية المسنين).

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح نال إعجاب وموافقة جميع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلي الحكومة باللجنة، وهو الان محل دراسة.

وأشارت البرلمانية، إلى أن مشروع قانون حماية المسنين، يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.