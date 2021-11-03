هل تسبق السعوديةُ والإماراتُ الولاياتِ المتحدةَ لسوق العُملات الرقمية؟!

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المستثمرون العالميون متفائلون بشأن مستقبلها بمنطقة الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن السعودية والإمارات من المرجح اهتمامهما بالعملات الرقمية، في الوقت الذي ما زالت الولايات المتحدة تنتهج نهجاً متشدداً بعض الشيء تجاهها.

وقالت الصحيفة: عمالقة المال مثل ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان، وبراد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة (Ripple Labs)، ومايك نوفوغراتز الرئيس التنفيذي لشركة (Galaxy Digital) وعدد آخر من الأسماء الكبيرة في عالم العملات الرقيمة؛ شاركوا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اقيم نهاية الشهر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق الصحيفة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Galaxy Digital": "لقد أتيت إلى المنطقة منذ سنوات، وهذه هي المرة الأولى التي شعرت فيها بأن التجمعات الكبيرة لرؤوس الأموال كانت مهتمة بالعملات المشفرة، وخلال الاجتماعات التي عقدتها مع المستثمرين والناس كان هناك طرح لأسئلة متقدمة جداً حول تبني هذه السوق وتنظيمها".

وأشار التقرير إلى أن رؤوس الأموال الكبيرة التي حضرت من الولايات المتحدة يواجهون طريقاً صعباً بعض الشيء أمام المنظمين الأمريكيين؛ إلا أنهم متفائلون بشأن آفاقهم في الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقارير أمريكية صادرة اليوم الاربعاء؛ فإن العملات الرقمية بدأت في الانتعاش بشكل أكبر، وسط تدفق أنباء إيجابية عن مزيد من التبني للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

ورغم الأمل لدى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية غاري جينسلر في اتخاذ نهج متشدد مع العملات الرقيمة؛ إلا أن مجموعة العمل المعنية بالأسواق المالية أصدرت يوم الاثنين توصية للكونجرس بشأن إصدار تشريع لتنظيم مصدري العملات المستقرة مثل البنوك.

وشاركت إدارة البيت الأبيض بعض الأفكار الجديدة حول العملات، حيث اقترحت تشريعات جديدة لتنظيم العملات المستقرة.

وطالبت وزيرة الخزانة جانيت يلين بضرورة وضع تشريعات تنظيمية جديدة محددة من شأنها جعل هذا النوع من العملات في البيئة التنظيمية نفسها، التي تعمل فيها البنوك اليوم.