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بالصور.. "موسم جدة" يُهدي "العروس" نادي اليخوت العالمي

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ضيوف "فورمولا 1" على موعد مع "أيقونة الجمال" وكرنفال فريد

بالصور..

تعمل إدارة "موسم جدة" على وضع لمساتها الأخيرة على أعمال مشروع ترفيهي صناعي رياضي ضخم، ووجهة جديدة تتمثل في نادي اليخوت بجدة، الذي يقع على واجهة الكورنيش الشمالي، وسيتزامن تدشينه مع انطلاق سباق الجائزة الكبرى "فورمولا 1"، ومن المنتظر أن يصبح المشروع الجديد ضمن أحد الفعاليات الحاضنة لزوار السباق، وجزءًا من الكرنفال العالمي.

وقد نال "نادي اليخوت" حظًّا من الاهتمام وسرعة الإنجاز؛ حيث لم يمضِ على إنشائه أكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى موقعه المميز على البحر، وقربه من الأحياء السكنية، وسهولة الوصول إليه؛ فهو مشروع ضخم يقع على مساحة 215 ألف متر مربع، ويتميز بالتصاميم العصرية الساحرة، والإطلالة المذهلة، والمزج بين الهوية البحرية وفنون العمارة ، وتنوع المرافق، وتعدد الخدمات.

وفي ديسمبر المقبل -موعد "فورمولا 1"، سيحظى مشروع نادي جدة لليخوت بشهادة الضيوف العالميين والجمهور، مستمتعين بحركة الزوارق وهي تلاطف أمواج البحر، كما ستتاح الفرصة لتجربة السكن بفندق الـ5 نجوم الواقع على ضفاف المرسى، وأيضًا متعة التسوق في المتاجر الفاخرة في آل "مارينا"، إلى جانب المطاعم والمقاهي المعانقة لبحر العروس.

وتنوي إدارة موسم جدة فتح أبواب النادي طوال العام، وتقديم كل الخدمات للزوار والسياح وعشاق البحر، وأيضًا لممارسي المشي في المسارات المخصصة.

ويُعد "نادي اليخوت" أحدث مشاريع "موسم جدة؛ حيث يأتي بعد "جدة سوبردوم" الذي لم يمضِ على افتتاحه أقل من عام، وسيظل النادي مشروعًا مستدامًا، ومنطقة جذب ترفيهية وسياحية، ومقصدًا لكل أفراد الأسرة، و"أيقونة جمال" بتصميمه الرائع والفريد.

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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