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القبض على سيدة صرفت معاش جدتها المتوفية لمدة 12 عامًا بالغربية

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القبض على سيدة صرفت معاش جدتها المتوفية لمدة 12 عامًا بالغربية القبض على سيدة صرفت معاش جدتها المتوفية لمدة 12 عامًا بالغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة بالغربية، لقيامها بالاستمرار في صرف معاش جدتها المتوفية منذ 12 عامًا، مما مكنها من الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مسؤولى إحدى الهيئات بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بصرف معاش جدتها عقب وفاتها دون وجه حق، مما أضر بأموال الهيئة.

بإجراء التحريات تبين أن والدة تلك السيدة المقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متوفية في شهر مايو الماضي، استولت على أموال الهيئة دون وجه حق مستغلة التوكيل الخاص الصادر من والدتها، وقيامها وابنتها باستغلال ذلك التوكيل بالاستمرار في صرف معاشها رغم وفاتها في غضون عام 2009 دون قيامهما بإبلاغ الهيئة عن واقعة وفاتها بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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