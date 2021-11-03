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ليفربول يواجه ليستر .. الإعلان عن مواعيد 4 مباريات نارية في ربع نهائي «كاراباو»

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ليفربول يواجه ليستر .. الإعلان عن مواعيد 4 مباريات نارية في ربع نهائي «كاراباو» ليفربول يواجه ليستر .. الإعلان عن مواعيد 4 مباريات نارية في ربع نهائي «كاراباو»

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أعلن مسؤولو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو» مواعيد مباريات الدور الرابع «ربع النهائي» للبطولة في موسمها الحالي 2021-2022.

وكانت قرعة ربع نهائي كاراباو قد أسفرت عن 4 موجهات من العيار الثقيل، بين 7 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج بالإضافة سندرلاند الذي يلعب في الدرجة الأولى.

حيث يصطدم ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح بـ ليستر سيتي، وأرسنال مع سندرلاند، وتوتنهام أمام وست هام، وبرينتفورد يواجه تشيلسي.

وجاءت مواعيد المواجهات كالتالي:

1- أرسنال ضد سندرلاند: الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل.

2- توتنهام ضد وست هام: الأربعاء 22 ديسمبر المقبل.

3- برينتفورد ضد تشيلسي: الأربعاء 22 ديسمبر المقبل.

4- ليفربول ضد ليستر سيتي: الأربعاء 22 ديسمبر المقبل.

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