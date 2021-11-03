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"نساند للاستثمار" تستثمر في تطوير قطاع المصادر المشعة المحلي

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"نساند للاستثمار" تستثمر في تطوير قطاع المصادر المشعة المحلي "نساند للاستثمار" تستثمر في تطوير قطاع المصادر المشعة المحلي
بما يدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية اللوجستية

وقّعت شركة "نساند للاستثمار" اتفاقية لبناء وتشغيل مصنع في الدمام بالمنطقة الشرقية، لإعداد المصادر المشعة التي تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الاختبارات المتنقلة غير الإتلافيّة في القطاعات المختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نساند للاستثمار"، المهندس فيصل البحير، أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق أهداف الشركة لتطوير المحتوى المحلي، من خلال توطين جزء من صناعة المصادر المشعة، بما يدعم رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.

وذكر أن الاتفاقية ستُضفي تنوعًا كبيرًا على محفظة استثمارات شركة " نساند للاستثمار"، من خلال التركيز على أحد القطاعات الفريدة والواعدة، والمساهمة في تطوير قطاع الاختبارات غير الإتلافيّة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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