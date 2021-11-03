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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جلسة المشاركة المجتمعية، بمركز ملوى بقاعة الوحدة المحلية، والتي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، وعدد من وكلاء الوزارات، ونواب البرلمان، والجهات المعنية.

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية، تتعامل بشفافية مع المشروعات التي تقام بجميع مراكز المحافظة، وذلك يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين، لاشراكهم في الخطة الاستثمارية وليكونوا رقباء على المشروعات بكل مجالاتها.

وأوضح المحافظ، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتى سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

وأضاف المحافظ، أنه تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير، حيث كان نصيب محافظة المنيا، تنفيذ 1800 مشروع خدمي، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (العدوة- مغاغة- أبوقرقاص- ملوى- ديرمواس) بإجمالي 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابع.

وأشار المحافظ، إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي بصدد الاستماع إلى مقترحات المواطنين تتمركز في مشروعات الإدارة المحلية وهي قطاعات (الكهرباء – الكبارى – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة)، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات (التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية)، ومشروعات حياة كريمة (البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة).

وتم عرض تقديمى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزى والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج كما أدار المحافظ نقاشًا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025.

ودعا المحافظ المواطنين لزيارة المشروعات التي تتم بمركز ملوى على أرض الواقع.