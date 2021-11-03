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يوم عيد ميلاد «عبد الرحمن»، 22 عامًا، خياط، عثرت أسرته على جثته بترعة المريوطية بالهرم في الجيزة.

رأت عزيزة قاسم، الأم، جثمان ابنها «عبدالرحمن» مكبلاً بالحبال ورقبته ملفوفة بسلك دش وجسده بمشمع بلاستيك، هالها المشهد المأساوي وأصيبت بإغمائه.

منذ الواقعة، وأصيبت الأم بمرضي السٌكري والضغط حزنًا على «فلذة كبدها»، لاسيما وأنها لا تعرف بسبب الوفاة حتى الآن.

بعد مرور نحو 10 أشهر على العثور على جثة «عبدالرحمن»، وتحديدًا في العاشر من يناير الماضي، لم يحسم سبب الوفاة.

ترددت أقاويل، مفادها أن الشاب العشريني أقدم على الانتحار قفزًا من أعلى كوبري المريوطية، لكنّ الأم تنفيها بشدة.

الأم تشتبه في اثنين من أصدقاء ابنها أنهما وراء مقتله، وتقول إنه ليس معقولاً انتحار ابني بعدما يشنق نفسه ويقفز من أعلى الكوبري!.

والدة وشقيق "عبد الرحمن"

في السابع من يناير الماضي، خرج «عبد الرحمن» مع صديقيه «محمد»، و«عمر»، أحدهما يعمل في أحد البنوك، ولم يعد إلى منزله حتى عُثر على جثمانه بترعة المريوطية.

رغم استجواب المباحث لـ«محمد»، إلا أنها لم توجه إليه اتهامًا، بحسب والدة «عبدالرحمن»، التي تطالب باستعجال تقرير الطب الشرعي لحسم الجدل والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء مقتل ابنها من عدمه.

وتستدل الأم على عدم إقدام ابنها على الانتحار إلى أنه «بيشتغل ترزي حريمي بمصنع ومرتبه 5 آلاف جنيه».

«عبدالرحمن»، كان يستعد لخطوبة ابنة خالة: «قبض جمعية وكان هيشتري الدهب، وقبل قراية الفاتحة بأسبوعين كانت مأساة العثور على جثته».

"عبد الرحمن"

«تقرير الطب الشرعي لم يرد حتى الآن»».. تتلقى الأم هذه الجملة منذ 10 أيام، حين تسأل عن مصير قضية ابنها، وتطالب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتدخل لحسم القضية: «علشان قلبي ناره تهدأ».

الشاب «عبد الرحمن»، كان أصغر أشقائه، ومات والده وهو في عمر السادسة، ومنذ ذلك الحين وهو «شقيقان علشان إخواته، ساعدني في مصاريف البيت، وزواج إخواته البنات».. وفق والدته.

يثني أهل المنطقة على الشاب «عبد الرحمن» وأخلاقه، وأمه تقول: «دا ابني النّاس كانت بتقول عليه إنه عامل زي البنات، عمره ما شرب سيجارة ولا وقف عمل مشكلة مع حد».

وتشير إلى أن ابنها اختفى يوم السابع من يناير الماضي، بعدما حدثت مشادة كلامية بينه وبين صديقه «محمد»، ولم يتبين لها سببها حينها على وجه التحديد لكنها عرفت أن هناك خلافًا ماليًا بين «محمد»، العامل بأحد البنوك، وصديقه «عمر»، وابنها تدخل لإنهاء الخلاف، ثم عثر على جثة ابنها يوم عيد ميلاده أي بعد واقعة المشادة الكلامية بـ 3 أيام: «كان اتقتل الأول وبعدين اتحدف الترعة».

تبكي الأم ويرتعش جسدها، وبأسى تقول:«عاوزة عيد ميلاد ابني الجاى يجيى وإحنا عارفين إزاى مات، ولو في حد قتله يتقبض عليه».

«فوزي»، شقيق الضحية، يقول: «أخويا ليس بينه وبين أحدًا عداوات، ولكن الخلاف كان بينه وبين صديقيه «محمد» و«عمر»، بعد تدخله لصالح «الثاني»، لإنهاء خلاف مالي بينه وبين صديقهما (عمر)».