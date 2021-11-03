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رئيس جامعة بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري (صور)

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رئيس جامعة بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري (صور) رئيس جامعة بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري (صور)

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أجرى الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، الأربعاء، جولة مفاجئة بكليتي الزراعة والطب البيطري، رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الزعبلاوي، القائم بعمل عميد كلية الزراعة ووكلاء الكليتين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة المزرعة التعليمية بكلية الطب البيطري، ومعمل تكنولوجيا المعلومات بعد تطويره وقاعات مناقشات مشروعات طلاب البرامج الجديدة والأنشطة الطلابية، كما شملت الجولة تفقد مشروع المزرعة السمكية والصوب الزراعية بكلية الزراعة.

وأكد «سوسه»، حرص الجامعة على تطوير الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري، وتسويق منتجات الكليتين، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

رئيس بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري
رئيس بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري
رئيس بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري
رئيس بنها يتفقد الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري

المصرى اليوم

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