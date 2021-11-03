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خالد الدرندلي: أعد بطفرة لتعظيم موارد الأهلي

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خالد الدرندلي: أعد بطفرة لتعظيم موارد الأهلي خالد الدرندلي: أعد بطفرة لتعظيم موارد الأهلي

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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقبلة المقررة 25 نوفمبر الجارى، استعداده للعمل مع محمود الخطيب رئيس النادي رغم خروجه من قائمته.

وضم الخطيب لقائمته خالد مرتجي عضو المجلس الحالي على منصب أمين الصندوق بينما يخوض الدرندلي الانتخابات مستقلا.

وقال الدرندلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم الثلاثاء: «أتشرف بالعمل مع الكابتن الخطيب، ومعا نستكمل الإنجازات التي حققناها في الدورة الماضية».

وأضاف: «أعد بإحداث طفرة كبرى في تعظيم موارد النادى، وتثبيت دعائم ميزانيته الأكبر في وإفريقيا».

وأكد الدرندلي أنه يسعى لاستكمال مسيرة التطوير الإداري والتحول الرقمي والاستثمار في تنمية الموارد البشرية المتمثلة في العاملين بالنادي.

وأوضح الدرندلي أن مبادئ الأهلي وتقاليده هي مظلته التي يستظل بها في جميع قراراته، بجانب خدمة كل أعضاء الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

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