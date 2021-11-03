علينا أن نتصرف بشجاعة ومسؤولية.. بابا الفاتيكان يوجه رسالة للمشاركين في مؤتمر التغيرات المناخية

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«علينا أن نتصرف بإلحاح وشجاعة ومسؤولية، وأن نعمل أيضًا لتحضير مستقبل تكون فيه البشرية قادرة على الاعتناء بنفسها وبالطبيعة».. رسالة وجهها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مدينة جلاسكو الأسكتلندية COP26.

وأضاف البابا في الرسالة، التي قرأها أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين: «ندرك جميعا يملك الواجب في أن يُظهر للمجتمع الدولي بأسره ما إذا كانت هناك بالفعل إرادة سياسية لتخصيص المزيد من الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية بأمانة ومسؤولية وشجاعة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ وكذلك لمساعدة السكان الأكثر فقرا والأشد ضعفا، والذين يتألَّمون أكثر من غيرهم».

وأكمل: «أمامنا ما هو أكثر من ذلك: يجب، في الواقع، تنفيذ هذه المهمة في خضم الجائحة التي تجتاح بشريتنا منذ ما يقارب العامين، إلى جانب المآسي المختلفة التي حملها فيروس الكورونا، يعلمنا الوباء أيضا أنه ليس لدينا بدائل، مؤكدا أننا سنتمكن من هزيمته فقط إذا شاركنا جميعا في هذا التحدي».

وتابع: «من الممكن أن نفعل الشيء نفسه في مواجهة مشكلة تغير المناخ العالمية. ليس لدينا بدائل».

واستطرد: «لا يمكننا أن نحقق الأهداف المكتوبة في اتفاقية باريس إلا إذا عملنا بطريقة منسقة ومسؤولة، إنها أهداف طموحة، لكن لا يمكننا تأجيلها».

وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف COP26 عليه أن يساهم بشكل فعال في بناء الوعي للمستقبل، وخلق ظروف لحياة تليق بكوكب سليم.