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طهران: احباط محاولة امريكية لمصادرة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان

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طهران: احباط محاولة امريكية لمصادرة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان طهران: احباط محاولة امريكية لمصادرة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان

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احبطت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ما وصفته الوكالة الإيرانية للأنباء «ارنا» بـ «محاولة قرصنة امريكية لسرقة شحنة من النفط الإيراني» في مياه بحر عمان.

أعلنت قناة «خبر» الاخبارية الإيرانية، أن القوات الأمريكية صادرت ناقلة نفط تحمل شحنة من النفط الإيراني في بحر عمان ونقلته إلى ناقلة نفط أخرى.

وبالتزامن مع ذلك تحركت قوات الحرس الثوري الإيراني، ونفذت عملية إنزال على الناقلة الأمريكية وسيطرت عليها، وقامت على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة ارنا.

وحاولت مروحيات وسفن حربية أمريكية استعادة السيطرة على الناقلة لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك بسبب تصدي قوات الحرس الثوري الإيراني لها. وتدخلت مجددا عدة قطع بحرية امريكية بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره إلا انها فشلت.

واكدت قناة «خبر» الاخبارية الإيرانية ان جميع محاولات القوات الأمريكية لصد مسار ناقلة النفط باءت بالفشل. وأضافت، أن ناقلة النفط هي الان آمنة في مياه إيران.

المصرى اليوم

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